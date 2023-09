A dupla de mineiros Victor e Leo anunciou, em uma publicação nas redes sociais, que vão voltar aos palcos com um show inédito. Os irmãos devem realizar 70 apresentações a partir do ano que vem. O retorno foi celebrado por alguns fãs de música sertaneja, enquanto outros repudiam a dupla após Victor Chaves ter sido condenado por violência doméstica.

No vídeo, os dois aparecem cantando, quando são interrompidos por José, filho de Leo: “Você e meu pai vão fazer um show? Eu nunca vi“. A dupla sertaneja Victor e Leo deve retornar aos palcos após cinco anos separados. Os irmãos devem realizar 70 shows a partir de 2024. Ainda não há informações sobre as cidades por onde a dupla vai passar, nem quando a turnê começa.

De acordo com o ‘Fofocalizando’, do SBT, Victor e Leo devem receber R$ 70 milhões para voltarem aos palcos. A publicação foi vista mais de um milhão de vezes e recebeu comentários de nomes como Rodolfo, da dupla com Israel, e Zé Neto, da dupla com Cristiano.

Victor e Leo anunciaram o fim da dupla em agosto de 2018. Na época, Victor tinha sido acusado de agressão contra a sua então esposa, Poliana Bagatini. Ela, que estava grávida, foi jogada no chão e atingida com chutes pelo cantor.