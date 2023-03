Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar nesse domingo (5) em Formiga.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada à rua Lindolfo Collor, Vila Operária São José.

Segundo a vítima, de 53 anos, ela havia estacionado seu veículo GM/Corsa, em frente à residência dela, deixando as chaves dentro do veículo. Pouco tempo depois, foi informada por populares que o carro havia sido furtado.

Neste momento, outra pessoa, uma vítima de 35 anos, informou aos policiais que um indivíduo, que estava em um veículo com as mesmas características do carro furtado, havia roubado sua carteira contendo R$150.

Considerando que as características do suspeito pelo furto eram as mesmas do autor do roubo, as guarnições da Polícia Militar localizaram o menor, que foi reconhecido pela vítima.

Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia. O veículo foi localizado caído em uma ribanceira as margens da MG-050.

Fonte: Polícia Militar