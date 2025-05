Na tarde desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na Av. Brasil, em Formiga.

No local, os militares encontraram o condutor da motocicleta, um homem adulto, consciente e orientado, em decúbito dorsal sobre a calçada. A vítima apresentava uma fratura fechada no membro superior esquerdo, além de escoriações no braço direito e na perna direita.

Os bombeiros realizaram a imobilização completa da vítima utilizando colar cervical, prancha longa e tala rígida. Após o atendimento, a vítima foi conduzida a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso correto e contínuo de equipamentos de proteção, como o capacete, e alerta condutores sobre os cuidados no trânsito para evitar acidentes.

Fonte e foto: CBMMG