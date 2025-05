Uma demonstração de profissionalismo e dedicação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão de três indivíduos acusados de estelionato e na recuperação de uma quantia significativa em dinheiro na rodovia MG-050. A ação policial, que envolveu o trabalho estratégico de militares das cidades de Formiga e Pimenta, culminou com a abordagem bem-sucedida e a prisão em flagrante dos suspeitos.

A operação teve início após o recebimento de informações cruciais sobre um veículo Ford Focus cinza que se deslocava de Divinópolis para Formiga, com indícios de que seus ocupantes estariam envolvidos em atividades criminosas. Diante da impossibilidade de realizar a abordagem inicial em Formiga, uma guarnição da PMMG se mostrou ágil e eficiente, com os militares de Pimenta se posicionando estrategicamente no trevo da MG-050 com acesso à MG-170.

A perspicácia dos policiais militares permitiu a identificação e o acompanhamento visual do veículo suspeito. A abordagem tática e segura foi realizada no km 244 da MG-050, sentido Piumhi, demonstrando o preparo e a coordenação das equipes envolvidas.

No momento da abordagem, a confirmação das suspeitas se concretizou com o reconhecimento dos três ocupantes do veículo pelas vítimas do golpe de estelionato. A diligência dos militares resultou na apreensão de R$ 14.625,00 em dinheiro e US$ 11 dólares, além de diversos cartões bancários, evidenciando a materialidade do crime.

A resposta rápida e eficaz da PMMG não apenas resultou na prisão em flagrante dos três autores do estelionato, mas também na importante recuperação dos valores subtraídos das vítimas. O veículo utilizado na ação criminosa também foi apreendido, sendo todos os envolvidos e o material encaminhados para a Delegacia de Polícia da cidade de Formiga para as providências legais cabíveis.

Esta ocorrência demonstra, mais uma vez, o profissionalismo, a dedicação e a eficiência da Polícia Militar de Minas Gerais no combate à criminalidade e na proteção da sociedade mineira. A ação integrada das unidades de Formiga e Pimenta, aliada à inteligência policial e à pronta resposta dos militares, foi fundamental para o sucesso da operação e para a restituição dos bens às vítimas. A PMMG reafirma seu compromisso com a segurança pública e com a atuação firme contra todas as formas de delito em Minas Gerais.

Fonte: Tribuna