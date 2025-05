Nessa quinta-feira (8), o Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM) recebeu servidores do município de Carmo do Cajuru para uma visita técnica. A comitiva, composta pelo superintendente de Agricultura e SIM, Alberto Amaral, e pelo diretor de Agricultura e SIM, Márcio Guimarães, conheceu em detalhes a estrutura operacional, a legislação e os processos de fiscalização e certificação do órgão formiguense.

O SIM é responsável por garantir a segurança e a qualidade dos alimentos de origem animal produzidos e comercializados no município. Por meio de inspeções regulares, o serviço fiscaliza estabelecimentos que manipulam produtos como carnes, leite, mel, pescado, ovos e derivados, assegurando o cumprimento das normas sanitárias e de higiene durante todas as etapas da produção.

De acordo com a médica-veterinária Sílvia Medeiros, supervisora do SIM, a troca de experiências entre os serviços de inspeção é essencial para o fortalecimento das ações em todo o país. “Os órgãos de inspeção têm por objetivo garantir a segurança alimentar da população, impedindo que produtos de origem animal sejam produzidos inadequadamente, para que cheguem à mesa do consumidor com qualidade e segurança”, destacou.

Durante a visita, foi destacado o avanço representado pela adesão do SIM de Formiga ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), efetivada em 15 de julho de 2024. Com essa integração, os produtores locais registrados podem comercializar seus produtos em todo o território nacional, ampliando oportunidades econômicas e fortalecendo a cadeia produtiva regional.

A cooperação entre os municípios reforça o compromisso com a excelência na inspeção sanitária, beneficiando tanto os produtores quanto a população consumidora.

Fonte: Decom-Prefeitura de Formiga