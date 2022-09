Um homem de 44 anos foi abordado na noite desse sábado (17), durante operação Lei Seca no km 474 da BR-354, no município de Arcos.

Policiais rodoviários de Formiga, verificaram que o condutor de uma motocicleta Honda, emplacada em Santo Antônio do Monte, natural e residente no bairro São Judas Tadeu, em Arcos, estava com alguns sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico e olhos avermelhados.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro que obteve o resultado de 0.59 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 14 vezes acima do permitido.

Ante o exposto, o condutor que é inabilitado e confessou ter ingerido 4 latões de cerveja, em conformidade com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Formiga.

O homem foi autuado em R$ 4.988,99. Ele responderá futuramente na justiça pelo crime de trânsito.

Já a moto, que encontrava-se licenciada somente em 2015, foi encaminhada para o pátio do guincho credenciado.