Uma adolescente de 17 anos e o tio dela, de 52, ficaram feridos após serem atacados por um cão da raça pitbull na noite desta terça-feira (2), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 22h, na avenida Iolanda Teixeira da Costa, bairro Palmital. A jovem e o tio estavam próximos a um bar quando encontraram o animal. Ao tentar acariciá-lo, acreditando que fosse dócil, a adolescente foi mordida.

Ela sofreu ferimentos no dedo e na panturrilha. O tio também foi atacado ao tentar defendê-la.

Testemunhas prestaram os primeiros socorros e levaram a jovem até a UPA de Santa Luzia. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, onde recebeu atendimento especializado.

De acordo com a PM, o pitbull não era conhecido na região. Apesar das buscas realizadas, o animal conseguiu fugir e não foi localizado.

A Polícia Civil foi acionada e deve se manifestar sobre o caso.

Com informações do Hoje em Dia