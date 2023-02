Uma adolescente de 13 anos morreu afogada na tarde deste domingo (26) na Cachoeirinha do Pinheirinho, em Monte Santo de Minas (MG). O primo dela, de 14 anos, também se afogou, mas foi socorrido com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que as duas vítimas não sabiam nadar e foram arrastadas pela força das águas.

Os dois adolescentes estavam no local junto com outras quatro pessoas da mesma família. Eles são moradores de Monte Santo de Minas. Conforme os bombeiros, o local é conhecido como Cachoeirinha e trata-se de uma queda d’água no rio Pinheirinho, na zona rural da cidade.

De acordo com a ocorrência, os familiares conseguiram retirar o menino, porém a menina ficou algum tempo submersa. Tempo depois, banhistas que estavam no local também conseguiram retirar a jovem. Mesmo prestando os primeiros socorros, não foi possível reanimar a vítima.

Ainda segundo os militares, ao chegar no local, a adolescente já estava sem sinais vitais. O menino já havia sido retirado da água e levado ao hospital em veículo particular.

O corpo da adolescente passará por necropsia da Polícia Civil.

Fonte: G1 Sul de Minas