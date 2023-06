O diretor da Made in Minas e Culturar, Jordane Macedo, acompanhado por Henrique Freire, foi recebido essa semana pelo Governador Romeu Zema e pelo subsecretário de liberdade e empreendedorismo do Estado, Lucas Pitta para não só apresentar os projetos de suas empresas para Minas, mas também o primeiro queijo Imperial Canastra feito há mais de um mês, na queijaria do renomado Queijo do Ivair e sua família, com a ilustre presença do Chef Ivo Faria. Essa primeira produção foi feita com 300 litros de leite, e pesa cerca de 30 quilos, que ficará em cura por mais cinco meses. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

10 mil em Governador Valadares terão lâmpadas de led

A Cemig está promovendo uma iniciativa importante em Governador Valadares, buscando conscientizar a população sobre o consumo consciente de energia elétrica e oferecer oportunidades de economia. O projeto ‘Cemig nas Comunidades’ está em pleno funcionamento e consiste na substituição de lâmpadas de alto consumo por lâmpadas de led, além de fornecer orientações valiosas sobre eficiência energética. A ação ocorre simultaneamente em várias cidades de Minas Gerais, incluindo Governador Valadares, onde mais de 10 mil famílias serão beneficiadas com a troca gratuita de até sete lâmpadas, segundo a Cemig. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Anel rodoviário de Timóteo debatido no DER

O anel rodoviário de Timóteo, para interligar a LMG-760 entre o distrito de Cava Grande, em Marliéria, ao contorno rodoviário da BR-381 em Coronel Fabriciano, foi um dos temas abordados em uma reunião realizada na última quarta-feira, 14, entre representantes dos municípios do leste mineiro e o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), Rodrigo Tavares. Na ocasião foi discutido o futuro de diversas estradas estaduais que funcionam como alternativas à BR-381. O município de Timóteo foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Hiler Félix, e o gerente de Desenvolvimento Econômico, Ernani Bitencourt. (Diário do Aço – Ipatinga)

Alunos fazem arte com tintas sustentáveis em Itatiaiuçu

Alunos da rede pública de ensino de Itatiaiuçu e moradores das comunidades de Curtume e Vieiras dedicaram seu tempo e talento a pinturas artísticas, durante as oficinas gratuitas do projeto Brinquedo de Terra, da Terra Cor Brasil. Com patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a iniciativa trabalhou a arte do muralismo e uniu a técnica à sustentabilidade, utilizando pigmentos minerais como matéria-prima. Assim, paredes de escolas, um salão comunitário e uma igreja ganharam cores novas. A ação, que tem apoio da Prefeitura de Itatiaiuçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, passou pela Escola Municipal José Antônio Ferreira e pela Escola Municipal João Gomes Ferreira, abrangendo ainda a igreja local. (Jornal Integração – Itaúna)

Moradores contemplados com títulos de propriedade em Ouro Preto

Ouro Preto avançou em sua política habitacional. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Prefeitura da cidade entregou 30 títulos de propriedade aos moradores do Residencial Dom Luciano, no distrito de Antônio Pereira. Segundo a secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Camila Sardinha, esta pode ser considerada a primeira grande entrega da pasta. “Estamos muito felizes por isso e estamos trabalhando com afinco para que novas e efetivas entregas possam ocorrer brevemente”, completou. (O Liberal – Ouro Preto)

Araxá assina dois termos de fomento

A Prefeitura de Araxá assinou dois termos de fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir, nesta terça-feira, 14. Um foi no valor de R$ 130.000,00, e o outro de R$ 80.000,00. Os termos serão repassados em parcelas únicas, por meio de recursos próprios, para reforma, manutenção e custeio da instituição. No ato de assinatura o prefeito Robson Magela recebeu o presidente, da associação, Mário César Alves, e os autores das indicações dos convênios, o presidente da Câmara, Bosco Júnior, e o vereador Alexandre dos Irmãos Paula. A Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá desenvolve programas terapêuticos, educacionais e esportivos utilizando cavalos. (Correio de Araxá – Araxá)