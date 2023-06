Um jovem de 18 anos morreu na madrugada deste sábado (17) após ser encontrado caído no acostamento da rodovia MG-050, entre Piumhi e Pimenta, juntamente com sua motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) de Piumhi, após serem acionados, chegaram no local no KM 257 da rodovia e encontraram a moto tombada sob o meio fio da canaleta, no lado direito da pista e ao lado, na vegetação, o jovem caído ainda com o capacete.

Ainda de acordo com a PM, no local não havia sinais de acidente, nem pessoas e outros veículos envolvidos, podendo a vítima ter perdido o controle de direção ou tido um mal súbito. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital.

O jovem pimentense Heitor Oliveira Lopes chegou com vida à Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, mas veio a óbito no local.

Fonte: Polícia Militar de Piumhi e Corpo de Bombeiros