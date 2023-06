Na noite dessa sexta-feira (16), um motorista perdeu o controle de seu veículo e acabou invadindo uma loja na Praça Padre Alberico no centro de Piumhi.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor do Gol perdeu o controle direcional do veículo, subiu no passeio e atingiu a fachada de uma loja, danificando a porta de vidro além de um balcão e uma prateleira.

Ninguém se feriu e o condutor se prontificou a ressarcir os danos causados a proprietária da loja.

Fonte: Polícia Militar de Piumhi