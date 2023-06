Três homens foram presos preventivamente na terça-feira (13) pela polícia, suspeitos de participarem na tortura e estupro de um homem que teria roubado uma serra e uma furadeira do local onde trabalha. O crime aconteceu na segunda-feira (12).

De acordo com informações, a vítima teria pedido um adiantamento do pagamento do salário ao patrão, que negou. Revoltado, ele decidiu furtar as ferramentas como ‘vingança’ pela negativa.

O patrão então levou o funcionário para os fundos da loja e chamou outros dois homens. Ele foi espancado e torturado, além de ter o celular roubado e teve um pedaço de madeira introduzido no ânus. O agressor ainda o forçou a acessar aplicativos bancários em seu celular antes de substraí-lo.

Após as agressões, a vítima foi colocada em um tambor de metal e abandonado na rua. As ações foram filmadas por câmeras que segurança do local, que registraram o momento do ataque.

Os três suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional do Distrito Federal e aguardam julgamento. Caso sejam condenados, responderão por roubo, tortura e estupro.

Fonte: Itatiaia