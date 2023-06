Kerolen Cunha e Nancy Gonçalves, mãe e filha influenciadoras investigadas por racismo, vão precisar prestar um novo depoimento nesta sexta-feira (16) após serem denunciadas por coação contra a mãe de uma das vítimas. Segundo a mulher, as influencers teriam oferecido dinheiro e uma cesta básica para que ela não denunciasse o caso de racismo.

As influenciadoras teriam dito, ainda, que se ela quisesse ir até a delegacia, poderia ir com o advogado delas. Por conta disso, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu um novo inquérito para investigar se a mãe da criança foi coagida pelas influenciadoras. O depoimento da dupla está previsto para esta sexta-feira.

Kerolen e Nancy publicaram no TikTok vídeos onde aparecem entregando uma banana, um macaco de pelúcia e até dinheiro para crianças negras. No vídeo, elas abordam e filmam crianças na rua sem pedir autorização dos pais e perguntam se elas preferem ganhar dinheiro ou presente. Quando as crianças escolhem pelo presente, uma ganha uma banana e a outra, um macaco de pelúcia.

O caso veio à tona após uma advogada fazer a denúncia nas redes sociais. Na época, a assessoria jurídica das influenciadoras se pronunciou disse que a dupla não tinha intenção de fazer qualquer referência a temática racial ou discriminação de minorias.

Kerolen e Nancy, que possuem mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, tiveram as redes sociais bloqueadas pela Justiça, nessa terça-feira (13).

Fonte: Itatiaia