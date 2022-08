Um adolescente de 15 anos morreu em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-251, entre as cidades de Montes Claros e Francisco Sá, na região Norte de Minas Gerais.

Outras duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, também ficaram feridas. Eles tiveram escoriações e receberam os atendimentos médicos conscientes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo do adolescente ficou preso no interior do veículo, sendo necessário o uso de técnicas específicas para a retirada.

As demais vítimas receberam atendimento do Samu e foram encaminhados para um hospital da região. A carreta foi danificada, mas o condutor não se feriu.

Não houve vazamento de produto na pista. O trânsito chegou a ficar interditado para os atendimentos médicos.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: O Tempo