Um motociclista, que atropelou um animal bovino em rodovia mineira, irá receber uma indenização de R$ 15 mil por danos morais da concessionária da via. A decisão é da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Segundo o processo, a vítima conduzia a motocicleta por uma rodovia quando, em uma curva, próximo a Conselheiro Lafaiete, no Campo das Vertentes, foi surpreendida por um animal na pista.

Como não conseguiu desviar nem reduzir a velocidade, o motociclista atropelou o bovino e caiu, sofrendo traumatismo craniano e ferimentos nos punhos e braços. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São José, em Conselheiro Lafaiete.

A vítima juntou para provas o laudo pericial da equipe médica, com as descrições das lesões; um Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal, contendo imagens do local do acidente, inclusive do bovino atropelado; um esboço da dinâmica da colisão. Além de depoimentos de testemunhas, que confirmaram a versão do motociclista durante a audiência de instrução.