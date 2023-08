Os irmãos Francisco Antunes Sobrinho, 52 anos, e Eduardo Antunes da Silveira, 38 anos, morreram no sábado (19), vítimas da mesma doença, o câncer. Os dois moravam em Santa Cruz, município localizado no sertão paraibano.

A coincidência é tanta que eles descobriram a enfermidade no mesmo ano, com um intervalo de um mês. Enquanto Francisco lutava contra um câncer no intestino, Eduardo descobriu a doença no fígado e reto.

O motorista de ônibus João Antunes Neto, que é irmão das vítimas, relatou que ficou com Eduardo até a morte e, no instante que o corpo estava sendo liberado, Francisco deu entrada no Hospital Regional de Sousa, ficando internado durante o dia e morrendo à noite.

“Eles eram tão unidos que morreram na mesma cama de hospital. Foram os momentos de maior sofrimento da minha vida e da vida da minha família inteira”, lamentou o irmão das vítimas para o Blog do Levi.