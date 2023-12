O Corpo de Bombeiros realizará ações educativas durante o período da operação Alerta Vermelho, de 1º a 8 de dezembro.

Durante essa semana, as 26 unidades do Cobom, do território nacional, atuarão de forma conjunta, intensificando ações preventivas por meio de palestras educativas em locais estratégicos como escolas, faculdades e associações.

Os temas abordados incluirão questões cruciais como primeiros socorros, acidentes domésticos, evacuação, procedimentos em situações de desabamentos, segurança no trânsito, etc.

De acordo com o Cobom, esse esforço visa fortalecer ainda mais a conscientização e preparo da comunidade diante de potenciais situações de emergência.

“Além disso, considerando as festividades de Final de Ano, ressaltamos a importância da prevenção e fiscalização. Realizaremos vistorias técnicas em edificações comerciais, especialmente locais de reunião de público, para assegurar um ambiente seguro e tranquilo durante as celebrações”, destacou a nota.

Fonte: Corpo de Bombeiros