Duas pessoas morreram depois de um veículo sair da pista e bater em uma árvore de grande porte na noite deste sábado (7) na BR-146, em Poços de Caldas (MG).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, com a batida, a motorista de 49 anos ficou presa nas ferragens e morreu ainda no local. Um passageiro foi arremessado para fora do veículo e também não resistiu.

Uma terceira ocupante do carro foi socorrida em estado grave e encaminhada pelo Samu para a Santa Casa de Poços de Caldas. Os corpos foram removidos pela funerária municipal e encaminhados para o IML.

As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Fonte: G1