Leandro Lo Pereira do Nascimento, campeão mundial de jiu-jítsu , morreu neste domingo (7) após levar um tiro na cabeça, confirmou seu advogado à Reuters.

Leandro Lo, de 33 anos, estava em um show na capital paulista quando entrou em uma briga com outro homem que terminou com Lo Pereira sendo baleado na testa.

Ele foi levado para um hospital e horas depois teve declarada a morte cerebral.

Lo era um dos atletas com melhor performance no jiu-jítsu no Brasil, com oito títulos de campeão mundial como faixa preta desde 2012.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do policial militar apontado como o autor do disparo contra o lutador .

O canal Combate teve acesso ao boletim de ocorrência do caso que mostra que o autor do crime é PM Henrique Otávio Oliveira Velozo. Ele está foragido.

O advogado da família do lutador, Ivan Siqueira Júnior, afirmou à TV Globo que o atleta teve morte cerebral confirmada.

A Polícia Militar disse lamentar o ocorrido e que já abriu um inquérito administrativo para investigar o ocorrido.

Fonte: G1 e Agência Brasil