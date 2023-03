Uma turma do curso de medicina veterinária da Universidade de Uberaba (Uniube), na cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro, arrecadou o valor de R$ 5 mil para ajudar um colega de classe a pagar a matrícula e continuar os estudos.

Segundo um vídeo publicado no Instagram oficial da faculdade, o acadêmico José Estevam Carneiro da Silva foi surpreendido com a atitude dos amigos. O registro viralizou nas redes sociais.

De acordo com a instituição, uma das estudantes teve a ideia de ajudar José quando descobriu que o aluno estava passando dificuldades financeiras e não conseguiria se matricular neste semestre.

Assim, ela e outros colegas fizeram uma campanha na faculdade e conseguiram, em menos de 24 horas, arrecadar mais de R$ 5 mil, valor suficiente para quitar a matrícula para o estudante e ele continuar os estudos.

“Esse é um daqueles vídeos que enchem nossos olhos de lágrimas e nosso coração de orgulho dos nossos alunos!Parabéns, turma XLVI de Medicina Veterinária pela atitude!”, diz a legenda da postagem da instituição.

Na gravação, José Estevam chega na sala e ao sentar em sua carteira, percebe que um bilhete foi deixado para ele. Então, ao descobrir a surpresa, ficou emocionado e agradeceu o carinho dos colegas

“Eu não tenho nem palavras para agradecer vocês. Tudo que eu falar não vai ser o tanto para agradecer”, disse.

“Quem tem amigos nunca está sozinho. Nossa parte está aqui, agora o resto é com você. Bora formar, Zé!”, diz a mensagem de incentivo deixada pelos colegas de José.

O estudante é visto como dedicado e apaixonado pelo curso de Medicina Veterinária, que sonhou em fazer desde a infância. Natural de Araxá, o jovem mora em Uberaba desde 2020, quando se mudou para iniciar os estudos.

Mesmo com as dificuldades financeiras que impediram a sua matrícula, ele não deixou de frequentar as aulas na Universidade, segundo os colegas, que resolveram contribuir para a formação do futuro médico veterinário.

Fonte: Estado de Minas