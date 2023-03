Um homem de 56 anos, natural do Ceará, foi abordado e preso por militares no início da tarde desta sexta-feira (17), no bairro Brasília, em Arcos.

Ele é suspeito de ter participado de um latrocínio na cidade de Passos na terça-feira (14).

De acordo com o portal Iguatama Agora, nessa quinta (16), a Polícia Militar foi informada que o veículo da vítima, um Fiat Uno, teria sido levado para Arcos e sido abandonado nas proximidades da comunidade de ‘Boca da Mata”, o que foi confirmado pelos policiais.

Foi realizado rastreamento, com o apoio dos militares da seção de Inteligência da PM, juntamente com as informações repassadas pela Polícia Civil, que já estava investigando o caso.

Com o suspeito foram encontrados dinheiro, a chave do carro, e outros materiais. Ele foi conduzido para a delegacia.

Fonte: Iguatama Agora