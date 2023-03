A indicação de leitura desta semana é o livro “A Vez da Minha Vida” de Cecelia Ahern, uma ficção irlandesa.

O projeto ‘No Meio do Caminho tem um Livro’ é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

Nesta obra a escritora conta a história de Lucy Silchester, uma jovem que segue uma vida oculta, e que precisa de encontrar com sua vida.

Vive afastada da família, amigos. Criando mentiras, desculpas e evitando questionamentos.

Segue sua rotina confortável: envolvida com o trabalho, assistir TV principalmente aos domingos, ver o programa do ex. Segue esta rotina ignorando tudo e todos.

Até que um dia tudo muda, ela se vê diante de envelopes de ouro com um convite para encontrar sua vida, tudo que precisava no momento. E esta convocação “minha vida precisa de mim” torna-se consciente na mente de Lucy.

Todos ao seu redor: pais, chefe, amigos entregam o convite para ela se encontrar, encarar sua vida.

Lucy sabe que sua vida precisa dela. Precisa ter atenção para consigo e encarar os momentos difíceis que está passando.

E quando Lucy encontra sua vida leva um susto grande! Percebe que a sua vida é um homem, que se chama vida, que está visivelmente doente. A partir desta descoberta, algumas meias verdades serão reveladas.

Será que Lucy conseguirá encarar os desafios de verdade nesta nova vida?

Este romance comovente, engraçado está disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, situada na Praça São Vicente, 140, Centro de Formiga.

Fonte: Bibliotecas públicas