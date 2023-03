Foi inaugurada na tarde dessa sexta-feira (17), a obra de reconstrução da Ponte “José Estevão de Sá”, na Comunidade Morro Cavado.

A cerimônia foi acompanhada por moradores da região e contou, também, com a presença de representantes da Polícia Militar, secretários da Administração Municipal e da vereadora Osania Silva.

O prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita Adriana Prado descerraram a placa de inauguração com a ajuda do senhor Geraldo, morador antigo da comunidade e neto do homenageado, José Estevão de Sá.

Fonte: Decom