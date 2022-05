A partir deste ano, todos os alunos do ensino médio regular do Brasil passaram a ter outros componentes curriculares, além dos que já faziam parte nos anos anteriores.

Dentre elas o conteúdo Introdução ao Mundo do Trabalho, que na escola Estadual Rodolfo Almeida é ministrada pelos professores Wesley e Diana.

Com o objetivo de celebrar o Dia do Trabalhador, foi feita uma parceria entre a escola e o Sine de Formiga. A palestrante, que é coordenadora do Sine, Patrícia Ribeiro, falou sobre a elaboração de currículo e estratégias para uma boa apresentação durante uma entrevista de emprego para cerca de 200 alunos.

De acordo com o coordenador geral do novo ensino médio da Escola Rodolfo Almeida, André Chagas, houve grande interação dos alunos com o tema proposto, resultando numa participação e um debate bastante válido, o tema é de interesse dos alunos visto a necessidade de todos em procura do primeiro emprego.

A parceria entre o Sine Formiga e a escola continuará em outros momentos, onde serão realizadas outras palestras e a confecção da carteira de trabalho online.

Fonte: Decom