Neste final de semana, alunos do Tatame do Bem participaram da 23ª Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu.

A competição ocorreu nos dias 8 e 9 de abril e agregou atletas de jiu-jitsu de todo o estado. Do Tatame do Bem participaram os alunos da unidade de Iguatama, comandados pelos professores Marcos Vigilato e Henrique. Os atletas trouxeram várias medalhas para casa.

Jhonny 1° lugar

Brayan 1° lugar

Victor Hugo 1° lugar

Luís 2° lugar

Kainã 2° lugar

João Pedro 2° lugar

Zayon 3° lugar

Fernando 3° lugar

O fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalim parabenizou atletas e professores e agradeceu por terem representaram a bandeira do projeto. O presidente, Marcos Rincón Guimarães lembrou que a participação deles no torneio é um orgulho para a família Tatame.

O professor Marcos Vigilato afirmou que foi uma honra participarem da competição e agradeceu ao apoio recebido: “Somos muito gratos à administração municipal de Iguatama, na pessoa do prefeito Lucas Vieira e à Secretaria de Esporte que sempre nos apoiam”, disse. Já o professor Henrique Oliveira salientou que os alunos tiveram todo o apoio. “Falei para eles: tudo no tempo deles. Não cobramos resultados e sim dedicação. E eles chegaram lá e brilharam!”

Promovida pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu em parceria com a Associação Esportiva Leão Dourado, a copa foi a primeira competição dos atletas da unidade de Iguatama.

Mais de 1.300 atletas de todo o Brasil participaram da competição realizada no Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, no bairro Horto, em Betim.

Fonte: Tatame do Bem