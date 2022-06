O jogo contra o Operário-PR, nesta sexta-feira (3), às 21h30, no estádio Germano Krüger, é de suma importância para o Cruzeiro, sob vários aspectos. É verdade que, mesmo se for derrotado ou empatar a partida válida pela décima rodada da Série B do Brasileiro, o time mineiro permanecerá na liderança. Mas um triunfo valerá mais do que três pontos.

Os azuis poderão ampliar a vantagem que possuem sobre os principais concorrentes na luta pelo acesso à elite nacional, dependendo do que ocorrer nos outros confrontos da jornada. Além disso, a Raposa tenta aumentar as séries de invencibilidade na Segundona e na temporada.

O Cruzeiro está há oito jogos sem perder na competição, sendo sete vitórias (seis consecutivas) e um empate – o último revés foi para o Bahia, por 2 a 0, na estreia, em 8 de abril. Em outras palavras, já são quase dois meses sem derrota no torneio.

Considerando a sequência invicta no ano, são oito embates; o último resultado negativo se deu para o Remo, no dia 19 de abril, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Tira-teima

Há ainda um ingrediente histórico para o duelo desta sexta-feira: um tira-teima. Apesar de terem se enfrentado apenas cinco vezes, Cruzeiro e Operário estão em “pé de igualdade”. Cada um venceu dois confrontos, e houve um empate.