Várias pessoas e amigos estão divulgando nas redes sociais sobre o desaparecimento do motoboy Kleiton Terra, conhecido como Kleitinho.

Ele foi visto pela última vez nessa sexta-feira (4). Após iniciadas as buscas, a motocicleta de Kleitinho foi encontrada com a chave na ignição no imóvel na comunidade de Baiões.

Amigos procuraram Kleiton na comunidade de Cunhas e há a informação, que está sendo averiguada, sobre ele ter sido visto na Comunidade de Gonçalves.

Quem tiver informações deve acionar a Polícia Militar ou entrar em contato pelo telefone (37) 99903 5361.