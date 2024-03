Em reunião realizada nessa segunda-feira (18), na sede da Associação de Moradores do Engenho da Serra, carinhosamente conhecida como Amores, líderes comunitários e famílias reafirmaram seu apoio aos programas sociais e educativos que têm sido pilares para a melhoria na qualidade de vida de muitas famílias.

O encontro contou com a presença da coordenadora Marília Freitas e de Sandrinho da Looping, idealizador de várias dessas iniciativas, com um foco especial em garantir a continuidade dos projetos valiosos em curso, como terapias para crianças do espectro autista como equoterapia, além de aulas de Jiu-Jitsu e futebol, que são reconhecidos por seu grande impacto na integração social e no bem-estar dos jovens.

Enfatizando a importância destas atividades, Sandrinho ressaltou: “Manter a força de nossos projetos é essencial. Eles se provaram cruciais não só para o crescimento individual dos participantes, mas também para o fortalecimento da nossa comunidade. Nosso objetivo agora é assegurar a longevidade dessas iniciativas”.

Esta abordagem na preservação dos programas existentes surge em um período crucial, marcado por desafios operacionais e financeiros para muitas organizações. No início da reunião, Marília Freitas destacou: “Nosso desafio é mais do que continuar; é fortalecer e possivelmente expandir nossas atividades, sempre garantindo sua qualidade e impacto. Para isso, explorar novas fontes de financiamento e parcerias duradouras será vital”.

A sessão culminou em uma promessa coletiva dos membros da comunidade de suportar a Amores tanto com esforços voluntários quanto financeiros, para garantir que os programas essenciais não sejam prejudicados pela falta de recursos. Essa foi uma convocação clara à ação para todos os presentes, sublinhando a necessidade de cooperação e apoio mútuo.

Este encontro significativo não foi apenas uma demonstração de união e determinação comunitária, mas também um lembrete efetivo de que a manutenção e o suporte a projetos que trazem esperança e novas oportunidades para as vidas de crianças e jovens são possíveis através de dedicação e trabalho colaborativo.

Fonte: Amores