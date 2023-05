A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada na madrugada desta sexta-feira (19) para atender um acidente de trânsito na MG-050, entre Formiga e Divinópolis. O acidente aconteceu por volta das 04h, na altura do KM 178, no município de Pedra do Indaiá.

De acordo com a PMRv, no local houve um acidente envolvendo uma ambulância da prefeitura de Formiga. O motorista relatou que seguia para Belo Horizonte, quando deparou com cinco animais sobre a pista de rolamento.

Ele acionou os freios e desviou, mas surgiu outro animal rapidamente, não conseguindo evitar a colisão frontal.

No veículo havia mais quatro passageiros que não sofreram ferimentos.

O veículo foi removido pela concessionária AB Nascentes das Gerais. O proprietário dos animais não identificado.

Fonte: Tapiraí TV