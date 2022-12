Na última sexta-feira (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso profilático em crianças acima de 12 anos (peso mínimo de 40 kg) do medicamento contra Covid-19 chamado Evusheld (tixagevimabe + cilgavimabe), produzido pela biofarmacêutica britânica AstraZeneca.

Segundo a Anvisa, a terapia preventiva é indicada para crianças que necessitem de oxigênio suplementar e que demonstrem alto risco de progressão para o estado grave da doença. O medicamento já havia sido aprovado em 24 de fevereiro deste ano para uso temporário e emergencial.

“Entre os pontos avaliados que levaram à aprovação, estão as medidas satisfatórias adotadas para o gerenciamento de risco do medicamento, a capacidade de oferecer proteção, a tolerabilidade do medicamento condizente ao perfil de segurança conhecido de cada agente e eventos adversos controláveis segundo as diretrizes de tratamento de toxicidade”, afirmou a agência em seu site oficial.

É importante observar que o tratamento com Evusheld não substitui a vacinação em indivíduos para os quais a imunização contra a Covid-19 é recomendada.

Indicação

De acordo com a Anvisa, o remédio é indicado como profilaxia pré-exposição ao coronavírus de uso pediátrico (a partir de 12 anos com peso mínimo de 40 Kg) e adultos que não estejam infectados com o SARS-CoV-2 e que não tiveram contato recente com alguma pessoa infectada.

Além disso, o Evusheld deve ser preferencialmente usado por pacientes com comprometimento imunológico moderado a grave devido a alguma condição médica e/ou ao recebimento de medicamentos ou tratamentos imunossupressores, sendo incapazes de apresentar resposta imunológica adequada à vacinação contra a Covid.

O medicamento também é indicado para quem não pode receber os imunizantes disponíveis contra o coronavírus, como, por exemplo, reação alérgica grave a algum componente das vacinas.

Posologia

A nova posologia aprovada de Evusheld para profilaxia pré-exposição à Covid-19 em crianças e adultos consiste na dose de 600 mg, administrada em duas injeções separadas e sequenciais de 3,0 ml, composta por 300 mg de tixagevimabe e 300 mg de cilgavimabe.

A Anvisa recomenda a repetição dessa dose a cada seis meses para prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 no público alvo.

(*) Com portal da Anvisa.

Fonte: Hoje em Dia