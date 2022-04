Um problema na subestação da Companhia de Energética de Minas Gerais (Cemig) causou um apagão em mais de dez cidades da região na noite deste sábado (16). A informação foi confirmada pela companhia ao g1, que não informou o que ocorreu para causar o apagão.

Em nota, a Cemig disse que a ocorrência se iniciou às 18h10 e afetou o fornecimento de energia em Bom Despacho, Pompéu, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Dores do Indaiá, Abaeté, Paineiras, Serra da Saudade, Biquinhas, Cedro do Abaeté, Quartel Geral e Moema.

A companhia disse ainda que as equipes atuaram rapidamente e às 19h37 a energia foi restabelecida para todos os clientes. Apesar dessa informação, a Cemig disse que os técnicos continuam no local para apurar as causas da ocorrência.