Relatos de avistamentos e picadas de escorpiões têm gerado preocupação em diversos bairros de Divinópolis. No São Geraldo, uma moradora compartilhou sua experiência ao encontrar dois desses aracnídeos enquanto construía um muro. “Para nós que temos crianças pequenas, é um perigo real, podendo até ser fatal. A proliferação desses animais é resultado do descuido com lotes baldios e vegetação alta”, alertou a residente.

No Vila Belo Horizonte, outra situação alarmante foi relatada, onde uma pessoa foi picada duas vezes enquanto dormia. Segundo uma amiga da vítima, o escorpião estava escondido nas cobertas. “Recebi uma visita inesperada em casa esta madrugada. Fiquem atentos, pois o escorpião capa preta é uma das espécies mais perigosas. Verifiquem seus quintais para prevenir possíveis ataques”, alertou.

A picada de escorpião representa riscos graves à saúde, sendo essencial que a população esteja alerta e tome medidas preventivas para evitar incidentes. A conscientização sobre o controle de vegetação e limpeza de áreas urbanas é fundamental para evitar esse problema crescente na cidade.

Aqui estão alguns cuidados essenciais a serem considerados:

Inspeção Regular: Realize inspeções periódicas em áreas de risco, como quintais, jardins e espaços externos, para detectar a presença de escorpiões e agir preventivamente.

Manutenção do Ambiente: Mantenha o ambiente doméstico limpo e organizado, evitando acúmulo de entulhos, folhas secas e materiais de construção que possam servir de abrigo para os escorpiões.

Vedação de Entradas: Verifique se portas, janelas e ralos estão devidamente vedados para impedir a entrada desses animais dentro de casa.

Uso de Calçados e Luvas: Incentive as crianças a utilizarem calçados fechados ao brincar em áreas externas e ao manusear objetos que possam abrigar escorpiões. O uso de luvas também é recomendado durante atividades no jardim.

Educação e Conscientização: Ensine as crianças sobre os perigos dos escorpiões e instrua-as a não mexerem em animais desconhecidos. Explique como agir em caso de avistamento ou picada, incluindo a busca imediata por ajuda médica.

Medidas de Primeiros Socorros: Em caso de picada de escorpião, procure um atendimento médico e siga as orientações adequadas.

Fonte: Sistema MPA