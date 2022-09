A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo boletim epidemiológico na tarde desta quinta-feira (1º). Hoje foi registrado apenas 1 caso.

De acordo com o boletim, 10 casos estão em acompanhamento e 23.802 pessoas no município já foram infectadas com o vírus.

Nenhum paciente está ocupando leito clínico e nem internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até o momento, 329 óbitos já foram confirmados no município.