O Atlético já tem detalhado todo o planejamento para o pagamento, ao longo dos próximos sete anos, da dívida adquirida para o término das obras da Arena MRV.

Por conta do aumento do valor final da obra para a construção do futuro estádio, o clube teve que recorrer à busca de créditos através do Crédito de Recebíveis Imobiliários (CRI) em duas oportunidades que, juntas, somam R$ 440 milhões.

O jornalista Rodrigo Capelo, do Ge.Globo, teve acesso ao documento confidencial que o Atlético enviou aos possíveis investidores do CRI. Nele consta o detalhamento de como esses investidores receberão a quantia investida, que será parcelada e paga com recursos do funcionamento da própria Arena, que será inaugurada em março do ano que vem. Os investidores passarão a receber a partir de outubro de 2023 até setembro de 2029.

Pagamento

Os R$ 440 milhões de créditos conseguidos pelo clube gerarão juros de R$ 302 milhões, que estão escalonados para o pagamento em sete anos, juntamente com as parcelas dos R$ 440 milhões ao longo de 84 meses. Essa dívida será paga aos investidores com receitas oriundas do funcionamento da Arena MRV.

Veja o escalonamento dos juros e parcelas a serem pagos aos investidores até 2029:

2022 – R$ 44 milhões de juros /

2023 – R$ 71 milhões de juros / R$ 18 milhões da dívida CRI

2024 – R$ 58 milhões de juros / R$ 73 milhões da dívida CRI

2025 – R$ 48 milhões de juros / R$ 73 milhões da dívida CRI

2026 – R$ 37 milhões de juros / R$ 73 milhões da dívida CRI

2027 – R$ 26 milhões de juros / R$ 73 milhões da dívida CRI

2028 – R$ 15 milhões de juros / R$ 73 milhões da dívida CRI

2029 – R$ 4 milhões de juros / R$ 55 milhões da dívida CRI

Total: R$ 302 milhões de juros / R$ 440 milhões de créditos

Receitas

No documento, o Atlético detalhou como as receitas da Arena MRV ficarão comprometidas após a inauguração. No primeiro ano de funcionamento do estádio, o clube precisará ter média de ocupação nos jogos de 80%, com esse número caindo para 75% a partir de 2024.

O preço médio dos ingressos precisa ser, no mínimo, de R$ 62 e o clube terá disponível para a venda cerca de 33 mil entradas, já que possui cadeiras e camarotes já comercializados.

Faturamento

O Atlético entende que o estádio trará faturamento bruto mínimo de R$ 114 milhões no primeiro ano de funcionamento. Com a inauguração a Arena MRV acontece em março, o clube terá nove meses para atingir tal valor.

As despesas operacionais estão calculadas em R$ 44 milhões, além da projeção de depreciação e amortização de R$ 21 milhões e um resultado financeiro de R$ 65 milhões para abatimento sobre o faturamento bruto anual. Sendo assim, no primeiro ano, a Arena MRV terá um prejuízo previsto de R$ 16 milhões.

Veja as projeções de faturamento líquido (ganho x despesa) da Arena MRV: