Redação Últimas Notícias

Nos dois últimos finais de semana, o atleta de Formiga, Helder Rodrigues Júnior, conquistou ouro em importantes campeonatos de jiu-jitsu.

No dia 8, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ele participou de duas lutas, na categoria adulto marrom, até 120 kg, e se sagrou campeão.

O campeonato faz parte de uma das etapas que acontecem por todo o mundo. Neste ano, ainda ocorrerá mais dois eventos, um em Miami e outro Rio de Janeiro, e Helder marcará presença em ambos.

Em seguida, ele retornou para o Brasil para participar do Campeonato Brasileiro, no dia 13.

O campeonato, que ocorreu em Barueri/SP, é a maior evento de Jiu-jitsu no Brasil e chega a contar com 6 mil atletas.

Nesse evento, o formiguense foi campeão na categoria adulto marrom pesadíssimo. Ele participou de quatro lutas com quatro finalizações. E segundo colocado absoluto, que é quando reúne todos os campeões, ocasião em que realizou mais quatro lutas.

“Foram eventos de altíssimo nível e bem disputados, porém, consegui me sobressair em todos. Agradeço a minha equipe, meus pais, minha família, minha namorada e a empresa Certifica Minas por apoiar o esporte de Formiga, com isso, tendo a oportunidade de levar o nome da cidade dentro e fora do país”.

Em 19 dias, Helder participou de quatro grandes eventos, totalizando cinco ouros e duas pratas, um total de 18 lutas e quase 100% de aproveitamento.

O atleta marcará presença em futuros campeonatos. Entre os dias 1º e 6 de junho, ele participará do Campeonato Mundial, em Long Beach, na Califórnia.