As inscrições para o concurso público da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) terminam nesta quinta-feira (19). São 25 vagas para o cargo de Eletricista de Redes da Distribuição I, em onze cidades do Sul de Minas. As inscrições devem ser feitas online.

As vagas são para os municípios de Alfenas, Andradas, Caxambu, Itajubá, Lavras, Ouro Fino, Pouso Alegre, São Lourenço, Três Corações, Varginha e Guaxupé (MG).

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.803,27. Também são oferecidos benefícios como plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida em grupo e vale-alimentação ou vale-refeição.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65. Para solicitar a isenção desse valor, o candidato deve comprovar estar desempregado ou na condição de hipossuficiência econômico-financeira, ou ainda, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

Para participar do concurso, é preciso ter ensino fundamental completo, CNH na categoria B, curso básico de segurança em instalações e serviços com eletricidade, curso complementar de Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e treinamento sobre trabalho em altura.

Também é preciso ter experiência mínima de seis meses em atividades de construção, manutenção ou operação de redes de distribuição ou de redes de transmissão de energia.

Após o período de inscrição, a próxima etapa é a prova objetiva. A aplicação será no dia 12 de junho em Varginha. O exame tem o valor de 50 pontos e é composto por 50 questões, sendo 30 de conhecimentos específicos, dez de matemática e dez de interpretação de texto.

Após o exame, as próximas etapas serão a avaliação pré-admissional de saúde, a formação de integração e a prática de campo, todas de caráter eliminatório. Outras dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo site da Cemig.