No dia 15, foi comemorado o dia do assistente social, e o Cras 3, localizado no Souza e Silva promoveu uma atividade, nessa terça (17) para apresentar o fazer profissional do assistente social às mulheres do grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A atividade foi conduzida pelo assistente social Vitor Marques e teve o objetivo de apresentar qual o papel do assistente social, tendo em vista que este profissional está presente em diversos espaços de trabalho, sobretudo no Cras, e muitas pessoas ainda desconhecem sobre essa formação.

O tema abordado é extremamente importante para sanar as dúvidas dos usuários em relação a atuação do assistente social e sobretudo sobre sua atuação na garantia dos direitos dos usuários.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como foco principal o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, além de incentivar a socialização e a convivência comunitária e a promoção de potencialidades.

Fonte: Decom