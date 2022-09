A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a população a importância de manter o calendário vacinal em dia.

Nesta quinta-feira (1º), em Formiga, foram registrados um caso confirmado e um caso suspeito de caxumba (todos em adolescentes), doença que pode ser evitada com as vacinas tríplice e tetraviral, que estão disponíveis de forma gratuita em todos os postos de saúde.

A vacina tríplice viral, também conhecida popularmente como “vacina triviral”, é uma vacina que faz parte do calendário de vacinação e que é administrada aos 12 meses de idade para proteger contra 3 doença virais: sarampo; caxumba; rubéola.

A vacina contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, também conhecida como tetra viral ou tetravalente viral é indicada para a vacinação de crianças com 15 meses de idade que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.

Pessoas de cinco a 29 anos não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber ou completar o esquema de duas doses de tríplice viral, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas de 30 a 59 anos não vacinadas devem receber uma dose de tríplice viral. Trabalhadores da saúde independentemente da idade devem receber duas doses de tríplice viral.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Polliana Lacerda, todos os pacientes estão em acompanhamento e o quadro clínico é estável. “É importante toda a população manter o esquema vacinal completo. As pessoas que tiveram contato prolongado com os pacientes com caxumba devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e atualizar o esquema vacinal”, orienta.

