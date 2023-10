A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico divulgou o resultado do Segundo Concurso de Fotografia “Princesa do Oeste”.

De acordo com o Edital de Chamamento Público 10/2023, “à Comissão Julgadora do Concurso caberá a avaliação e o julgamento das fotografias inscritas, escolhendo cinco fotografias para serem publicadas e votadas.

Dessas cinco, as três fotografias mais votadas serão premiadas e a ordem de classificação será de acordo com o número de votos das fotos através do formulário do ‘googleforms’, sendo classificada, em primeiro lugar, aquela com mais votos e assim sucessivamente”.

A segunda edição do Concurso de Fotografia “Princesa do Oeste” recebeu 36 inscrições. No entanto, oito inscritos foram desclassificados por não atenderem a algum dos critérios estabelecidos pelo edital.

Resultado final

Kelvin Marden Guimarães Cardoso – 39,19%

Lucas Silveira Lopes – 20,78%

Marcos Martins Vieira – 14,36%

Lenice Oliveira – 13,18%

Alessandra Almeida Melo – 12,50%.

