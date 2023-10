A Hypofarma concluiu na quinta-feira (5), sua primeira fase de expansão e inaugurou uma filial em Valadares. A Hypofarma, que tem 75 anos de mercado, está instalada em uma área de 4 mil metros quadrados, no Distrito Industrial. A indústria, dessa forma, já investiu R$ 10 milhões e proporcionou a geração de 60 empregos diretos. Além disso, a estimativa é que a segunda fase se concretize dentro do prazo de quatro anos, com a construção de uma nova fábrica com tecnologia mais moderna e a geração de aproximadamente mil empregos diretos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Comércio de Conselheiro Lafaiete projeta crescer 15%

Cerca de 200 novas vagas de emprego podem ser geradas em Lafaiete com a aproximação do fim de ano e a perspectiva é de crescimento nas vendas – ainda que um pouco limitado pelas incertezas econômicas. É o que aponta o balanço feito pelo Sindicato do Comércio Varejista de Conselheiro Lafaiete (Sindcomércio CL). De acordo com o presidente da entidade, Bento José de Oliveira, a expectativa é que se consolide a tendência de melhora das vendas nos meses que antecedem dezembro e que as vendas de Natal e fim de ano alcancem um aumento nominal de 15%. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Caxambu no encontro de líderes

O prefeito de Caxambu, Diogo Curi e outros líderes do sul de Minas, entre prefeitos, legisladores, empresários e profissionais liberais, participaram entre os dias 2 e 3 de outubro do encontro “Líderes em Movimento”, promovido pelo Sebrae em Foz do Iguaçu. Este é o maior evento de liderança do Brasil. O objetivo foi envolver lideranças de todo o país, para compartilhar suas realidades, conectando diferentes culturas e formas de linguagem. As temáticas abordadas foram desde a liderança por valores, trabalho com propósito em busca de um impacto positivo na sociedade, por meio de narrativas inspiradoras, até painéis que tratam sobre os impactos da inovação e da tecnologia com a essência humana. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Além Paraíba recebeu R$ 1,314 mi

No último mês de agosto, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba recebeu R$ 1.314.534,00 do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, repassado pelo governo federal. O repasse acumulado nos nove primeiros meses de 2023 alcançou R$ 27.569.795,60. O Fundo de Participação dos Municípios –FPM – é a principal fonte de recursos dos municípios brasileiros de médio e pequeno porte. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura e no site do Tesouro Nacional. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Hospital será inaugurado em Araguari

O grupo Imepac definiu para segunda-feira, 9 de outubro, a inauguração oficial do Hospital Universitário Sagrada Família. Evento que será realizado em solenidade marcada para a sede do HUSF, às 8h30. O HUSF está atendendo apenas pacientes de Araguari. Até o momento, realizou aproximadamente 200 cirurgias com pacientes locais. Mas, a partir de sua inauguração oficial, passará a atender pacientes de todo estado e do Brasil, tanto por pessoas encaminhadas pela SUS, como também atendimentos particulares. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Empresa homologada para gerir UPAs em Uberaba

Publicada a homologação da empresa classificada no Chamamento Público para operacionalização da gestão e execução de ações dos serviços de saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h São Benedito e Mirante. A Sociedade Educacional Uberabense (SEU) apresentou a proposta mais vantajosa para a administração pública, que julgou o processo licitatório em técnica e preço, e vai gerir as duas UPAs de Uberaba pelos próximos 60 meses. (Jornal de Uberaba – Uberaba)