Na tarde desta terça-feira (18), a Polícia Civil prendeu um jovem, de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

Durante a ação, foram apreendidas uma pedra grande de crack e 101 pedras já fracionadas e embaladas da mesma droga; mais de um quilo de cocaína armazenada em uma sacola; 13 papelotes de cocaína já embalados e adesivados; nove comprimidos de ecstasy, além de uma balança de precisão, dois celulares e centenas de adesivos.

De acordo com o delegado regional em Formiga, Danilo César Basílio, os imóveis localizados no bairro já vinham sendo monitorados pela equipe de Tóxicos e pelo Setor de Inteligência da Delegacia Regional da cidade.

“Após investigações realizadas nesta manhã foi possível visualizar os suspeitos pulando o muro da residência deles para acessar o imóvel de baixo. Eles aproveitaram a ausência do morador para preparar as drogas para distribuição”, informou.

Diante disso, a equipe entrou no imóvel e surpreendeu os dois suspeitos preparando os entorpecentes. Ambos fugiram, sendo o de 25 anos localizado e preso a três quarteirões do local.

O homem, que saiu do sistema prisional na última quarta-feira (12), foi conduzido até a Delegacia Regional em Formiga, e depois encaminhado novamente ao presídio, onde se encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam para localização do segundo envolvido.

Fonte: Polícia Civil