A Câmara Municipal de Formiga, por meio do vereador Cabo Cunha, promoverá nesta quarta-feira (19), uma audiência pública, para discutir sobre políticas pública municipal pessoa com TEA — Transtorno do Espectro Autista, outras deficiências e a insegurança dos espaços.

Durante o encontro, que ocorrerá no plenário da Câmara, os internautas também poderão participar por meio do chat das redes sociais, pelo canal do Youtube(https://www.youtube.com/user/camarafga) e pelo Facebook da Câmara Municipal.

A audiência pública é um instrumento fundamental para o exercício da democracia, portanto, é de suma importância a participação dos cidadãos.

Fonte: Câmara Municipal