Isabella Dias e Lucas Barros casaram no último sábado (15) mesmo com todo o transtorno causado pelo cerimonialista João Pedro Farias, que sumiu na madrugada do dia do casamento. João é proprietário da empresa “João Pedro Farias Eventos”, localizada no Barreiro.

A noiva, agora esposa, contou, em entrevista ao Estado de Minas, que conheceu o cerimonialista no casamento da prima do marido. Ela relata que o profissional foi extremamente bem recomendado e que ficou muito satisfeita com o trabalho apresentado; participou de reuniões com João, conheceu o escritório e o portfólio.

Ela disse que ele prometeu entregar o serviço completo: cerimônia, decoração e buffet, além de uma suposta equipe de 28 funcionários (garçons, cozinheiras, serviços de limpeza e outros). Os noivos optaram por contratar o profissional e realizaram o pagamento de R$ 22.400,00 à vista para o cerimonialista. Eles possuíam contrato assinado, com duas testemunhas, e comprovante de pagamento com o CNPJ da empresa.

Juntos, os noivos e o cerimonialista realizaram visitas técnicas aos locais, escolheram fotógrafos, foram às degustações, realizaram ensaios para a entrada do casamento e contataram as madrinhas e os pais das damas de honra. Entretanto, na madrugada do dia do casamento, Isabella recebeu uma mensagem no celular em que João dizia “não dá mais” e alegava problemas relacionados à saúde mental.

Isabella comentou que, a partir dali, ele não a respondeu mais e não visualizou as mensagens. O cerimonialista até viu os recados de outras pessoas que fizeram contato, mas também não respondeu.

O casal tentou outras formas de contato e procurou pelo cerimonialista no escritório e na casa. Os vizinhos, inclusive, confirmaram para Lucas, marido de Isabella, que o local de fato era a residência de João e que ele trabalhava na área de eventos. Mas também não sabiam o que teria acontecido.

Desse modo, quando o casal percebeu que o cerimonialista não iria aparecer, reorganizaram todo o casamento faltando apenas 4 horas para a cerimônia, que aconteceu em um sítio localizado em Igarapé, em Minas Gerais, para 250 convidados.

Eles contrataram, em cima da hora, um buffet, decoração e pessoas para auxiliar no funcionamento do evento, valor que, somado ao pagamento à vista feito a João, totalizou mais de R$ 40.000,00.

O casal registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Barreiro, onde o cerimonialista será investigado.

A noiva conta que João também era o cerimonialista do casamento da cunhada, que vai acontecer em setembro. Ela já havia pago R$ 15.000,00 à vista e também não teve mais respostas do profissional.

“Foi um desgaste emocional gigantesco. Muito além do financeiro. Estamos ainda muito abalados com o que aconteceu. Eu era a noiva e tive que tomar conta de tudo, mesmo no dia do meu casamento’’, disse Isabella.

“Não consigo mais confiar em nada, não sei se a equipe que ele me prometeu era real e nem mesmo se o nome dele é de fato João”, concluiu a vítima.

O Jornal tentou entrar em contato com o cerimonialista, mas também não obteve resposta.

