Um assunto de bastante relevância nacional: a segurança pública nas escolas será debatida por meio de uma audiência pública, promovida pelo Legislativo, por meio dos vereadores Marcelo Fernandes e Joice Alvarenga.

O encontro está marcado para esta quinta-feira (20), a partir das 18h, no plenário da Câmara.

Os internautas também poderão participar por meio do chat das redes sociais, pelo canal do Youtube(https://www.youtube.com/user/camarafga) e pelo Facebook da Câmara Municipal.

Os parlamentares convidaram também: os demais vereadores; o Executivo; os servidores do Legislativo e do Executivo, representantes do Judiciário, entidades de classes, instituição de ensino e religiosas, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Civil, Militar e comunidade em geral.

De acordo com Marcelo, “esta audiência é de extrema importância para a população. É necessário também a união dos poderes de nossa cidade: Executivo, Legislativo e Judiciário, para algo ser feito, em prol da segurança dos estudantes, crianças, professores, servidores e pais que se sentem assustados e inseguros. É preciso uma solução efetiva para a rede educacional, como o monitorando para coibir ameaças e os ataques às unidades de ensino de nossa cidade”, comentou.

Fonte: Câmara Municipal