As plataformas de redes sociais têm 24 horas para apagar todas as fotos publicadas do corpo da cantora Marília Mendonça, que estão circulando nas redes sociais há uma semana. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A decisão acatou um pedido da equipe jurídica da família da sertaneja. Caso as fotos não sejam apagadas, as empresas terão que pagar uma multa diária de R$10 mil.

Nessa segunda-feira, um jovem de 22 anos foi preso suspeito de ter vazado as fotos do corpo da Marília Mendonça. Ele é suspeito de ter divulgado, também, imagens dos corpos dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Crime

Imagens da autópsia de Marília Mendonça foram compartilhadas por vários perfis nas redes sociais na última quinta-feira (13). No mesmo dia, a Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) instaurou um processo administrativo para investigar como as fotos vazaram.

Além da origem do vazamento, pessoas que compartilharam as imagens podem responder criminalmente por isso – caso seja identificado crime de “vilipêndio de cadáver”.

O crime de vilipêndio de cadáver, ou seja, de desrespeito a pessoas mortas, está tipificado no artigo 212 do Código Penal com pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Fonte: Itatiaia