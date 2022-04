Usuários que tentaram consultar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio do aplicativo, nesta sexta-feira (8), tiveram dificuldade. Isso porque o sistema da Caixa apresentou instabilidade e chegou a ficar fora do ar pela manhã.

A partir desta sexta, trabalhadores com contas ativas ou inativas podem consultar o sistema para saber se é possível fazer o saque extraordinário, que libera a retirada de até R$ 1 mil do FGTS. Os saques poderão ser feitos a partir do dia 20 de abril.

Em nota, a assessoria da Caixa informou que nesta sexta todos os aplicativos da rede sofreram instabilidade. Pela manhã, o app do FGTS teve interrupção por 20 min.

O banco informou ainda que a equipe de Tecnologia de Informação (TI) já identificou o problema.

Apesar das reclamações e dos relatos, alguns usuários afirmam que já estão conseguindo acessar o aplicativo.

