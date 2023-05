A Administração Municipal informou, nesta quinta-feira (18), que irá lançar o aplicativo “Procon Formiga”, ferramenta que permitirá aos consumidores o registro de reclamações, o recebimento de orientações e a facilidade de pesquisar o preço do combustível sem ser necessário sair de casa. Além disso, os usuários poderão acompanhar o andamento dos processos administrativos.

O lançamento ocorrerá nesta sexta-feira (19), em evento que será realizado no Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap), a partir das 10h.

O aplicativo, que poderá ser baixado nas versões para IOS e Android, também disponibilizará dicas sobre as condutas preventivas no momento da compra e os principais direitos dos consumidores de maneira clara, simples e didática. Nele, o Código de Defesa do Consumidor é adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD).

O APP estará disponível gratuitamente nas lojas do Google Play ou App Store. Basta buscar o nome do aplicativo e clicar em “instalar”. Já instalado, o usuário precisa entrar e criar o cadastro. Esta etapa também é simples, basta preencher alguns dados pessoais, como nome, e-mail e telefone, além de criar uma senha, e clicar em “login”.

Fonte: Decom