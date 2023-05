A Polícia Civil prendeu uma jovem de 25 anos suspeita de mandar matar um homem no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte, por causa da construção de uma fossa que ele começou na casa dela e não terminou. O crime ocorreu em 21 de setembro do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher e um homem de 26 anos, que assassinou a vítima, foram presos preventivamente pelo crime nesta quinta-feira (18). O homem foi “contratado” pela mulher para cometer o homicídio.

“A equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) constatou, por meio de investigações, que existia uma desavença anterior entre a suposta mandante do crime, de 25 anos, e a vítima. Ainda segundo apurado, o desentendimento teria iniciado após a vítima ter sido contratada para cavar uma fossa na casa da suspeita e não ter terminado o serviço”, informou a Polícia Civil.

Por causa disso, a mulher pediu autorização a traficantes da região para que o homem de 26 anos fizesse a execução da vítima. As investigações apontaram que o suspeito usou de meio cruel para assassinar a vítima, o que lhe causou mais sofrimento. Ela ficou quatro meses internada.

“Isso revela brutalidade fora do comum ou em desalinho com o mais elementar sentimento de piedade indissociável da dignidade da pessoa humana”, ressalta a delegada Ingrid Estevam. As investigações foram coordenadas pela 3ª Delegacia Especializada de Homicídios Venda Nova.

Fonte: O Tempo