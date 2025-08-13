A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou uma operação bem-sucedida contra o tráfico de drogas em Formiga, na tarde de terça-feira (12). A ação resultou na prisão de três homens e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados no comércio ilegal.

A operação teve início por volta das 17h, na rua José Luiz Guerra Barreiros, no bairro Vila José Branco, após denúncias anônimas indicarem um ponto de venda de drogas. No local, os militares abordaram um homem de 34 anos, com quem foram encontrados um tablete de maconha e um celular. O suspeito afirmou ser usuário e indicou dois outros homens como fornecedores da droga.

Com base nas informações, os policiais se dirigiram à residência dos suspeitos, de 46 e 33 anos, ambos com passagens pela polícia. Durante as buscas, foram apreendidos um pote com cocaína, uma barra e três buchas de maconha, uma balança de precisão, dois celulares, embalagens para entorpecentes e R$ 513 em dinheiro. Um veículo Citroen C4 preto, utilizado por um dos envolvidos, também foi apreendido por estar com documentação irregular.

Os três homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos. O carro foi removido para um pátio credenciado.

A PMMG destacou a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime, por meio de denúncias anônimas pelos telefones 181 ou 190.

Com informações da PMMG