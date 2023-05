Uma mulher de 30 anos foi morta pelo próprio pai com um tiro, na manhã deste domingo (7), em Divisa Nova.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma casa no bairro Vila do Arco após discussão entre os dois. O suspeito foi preso e a arma apreendida pela PM.

Segundo a PM, os dois teriam passado a madrugada juntos em uma festa e feito uso de bebidas alcoólicas. Já pela manhã, segundo a polícia, eles começaram a discutir e o suspeito, de 55 anos, efetuou um tiro, que acerto a região da axila da vítima, identificada como Renata Marinho.

Ao chegar ao local, a polícia constatou que o suspeito teria fugido a pé da casa e acionou a ambulância para o atendimento da vítima. A PM destacou que o óbito da vítima foi constatado pelos socorristas.

A Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito estaria escondido em uma casa em construção, no bairro Curumim. Os militares foram até o imóvel e o suspeito chegou a apontar a arma para os policiais.

A equipe da PM se abrigou e, posteriormente, deu ordem para que ele soltasse a arma. Os militares realizaram a prisão logo em seguida e apreenderam a arma de fogo.

O local do crime foi isolado para perícia. Já o suspeito pelo crime foi conduzido para a Delegacia de Plantão.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Poços de Caldas.

Fonte: G1 Sul de Minas